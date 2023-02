Calciomercato Napoli, gli azzurri tranquilli sul futuro dell’attaccante

Calciomercato Napoli, le big europee non spaventano per Kvaratskhelia

Il mercato del Napoli ruota intorno al futuro di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia: sul talento georgiano si sono fatti vivi i top club europei che hanno cominciato a chiedere informazioni per un assalto nel mercato estivo. Nonostante questo però, il club azzurro è sicuro di poter trattenere Kvara.

Mercato Napoli, a fine stagione arriverà l’adeguamento per Kvaratskhelia

Come riporta Il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli ha già incontrato più volte il signor Mamuka in questi mesi e ha dichiarato che a fine stagione andrà in scena un adeguamento: il Napoli ha acquistato Kvaratskhelia per 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi e lui ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2027, da 1,4 milioni a stagione.