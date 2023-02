Calciomercato Roma, contatti avviati con il centrocampista: ecco le cifre

Pinto prova a giocare d'anticipo per battere la concorrenza

Calciomercato Roma, Pinto bussa alla porta del Lecce

Il ds della Roma, Tiago Pinto, è rimasto stregato dalle qualità di Morten Hjulmand, sorpresa della Serie A. Il centrocampista del Lecce sta dimostrando di essere un leader in mezzo al campo, al punto di suscitare l’interesse di alcune big europee, come la Roma. Il centrocampo capitolino è da rifondare, ed il danese potrebbe essere la carta giusta per cominciare a dargli una forma.

Roma, primi dialoghi con Corvino

Tiago Pinto avrebbe già avviato i contatti con il Lecce, chiamando direttamente Corvino, che, a quanto pare, sembra aver aperto alla cessione. Il valore del giocatore è sui 20mln di euro e, come già detto, tante big sono su di lui. La Roma vorrebbe giocare di anticipo, inserendo probabilmente Bove nella trattativa.