Calciomercato Roma, Dybala già verso l’addio?

Il futuro di Dybala è legato a quello di Mourinho

Stasera la Roma di Mourinho andrà ad affrontare il Salisburgo, ma a mettere i brividi ai tifosi della Roma, non è di certo la temperatura, ma le parole di ieri di Paulo Dybala: “La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società, ma non so cosa succederà a fine anno. E se non so cosa accadrà con me, figuriamoci con l’allenatore, dovete chiederglielo. Io vorrei essere allenato da lui, perché è uno dei migliori e mi piacerebbe vincere con lui, ma per adesso penso solo alla partita contro il Salisburgo. La stagione è lunga e ci sono tante partite da giocare”. Parole che senza ombra di dubbio, alla vigilia di una gara europea, potrebbero mettere un po’ in sordina il match, ma come detto dal calciatore stesso bisogna pensare al presente, e a gara dopo gara, ma questo lascia il futuro molto incerto…