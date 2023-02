Dean Huijsen il difensore della Juventus Netx Gen ha colpi di classe

Diciamolo sinceramente, vedendo ieri sera quella accelerazione da centrocampo di Huijsen, con i calzettoni abbassati, proprio come piace a noi nostalgici, ma sopratutto vedere quel missile insaccarsi all’incrocio dei pali dopo aver baciato la traversa, non possiamo non aver saltato dal divano.

CHI E’ HUIJSEN

Dean Huijsen è il nuovo che avanza della Juventus Next Gen, di professione difensore, 17 anni di origini olandesi che la Juventus ha prelevato nella scorsa stagione dal Malaga. Si è messo subito in luce nella Juventus Next Gen, ed Allegri lo ha convocato, anche se in prima squadra non ha ancora debuttato, ma è presente nella lista della Europa League. Difensore velove, bravo con i piedi e di testa, veloce, ma anche capace di segnare, calcia benissimo i rigori e ieri sera doppietta nella semifinale di Coppa Italia di Serie C.

Il futuro è sicuramente dalla sua parte, e Bonucci ha trovato il suo degno erede, anche se Huijsen si ispira all’ex bianconero De Ligt, che gli ha dato consigli quando erano compagni di squadra.

Hujisen ha proprio ieri rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2027, un investimento che sicuramente frutterà per la squadra bianconera, che tanto tiene ai giovani.