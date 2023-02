Il giovedì dei bookmakers, Europa League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

A Barcellona arriva lo United

Alle 18.45 iniziano i Play Off di Europa League, ed è subito big match: Barcellona– Manchester United. Padroni di casa eliminati per il secondo anno consecutivo dalla Champions League, vogliono puntare a vincere questa competizione in cui lo scorso anno sono arrivati ad un passo ma sono usciti contro la futura vincitrice del titolo; ospiti che dopo un avvio di stagione orrendo, si stanno rialzando in campionato, e voglio fare lo stesso in una competizione importante in questo momento. I bookmakers sono a favore dei padroni di casa: segno 1 a 1.75 su Goldbet, X a 4 su Sportbet e segno 2 a 4.75 su Bet365.

Allegri esordisce in Europa League

Alle 21 a Torino si gioca Juventus–Nantes. Sfida di altri tempi, sfida che riporta la memoria alla Champions League del 1996, dove in semifinale la Juventus-Nantes si sono incrociati e nel doppio confronto l’ha spuntuta la Juve, che in finale ha poi vinto la sua ultima Champions. A questa competizione ovviamente crede molto di più la Juventus, obbiettivo importante, ma anche il Nantes vuole dire la sua. Com noi, anche i bookmakers danno per favoriti i bianconeri: 1 a 1.37 su Sportbet, X a 4.80 su Betfaire e segno 2 a 9.25 su Goldbet.