Juventus-Nantes, probabili formazioni e dove vederla

Il cammino delle due squadre

La Juventus tornerà a giocare questa sera un match di Europa League dopo ben 9 anni dall’ultima volta. Risale infatti all’ormai lontana stagione 2013/14 quando la Vecchia Signora retrocesse dalla Champions League, sotto la guida di Antonio Conte, trovandosi così in Europa League, dove concluse il suo percorso in semifinale, contro il Benfica, dopo aver battuto Trabzonspor, Fiorentina e Lione. In quell’occasione la Juventus non superò un girone di Champions in cui vi erano Real Madrid, Galatasary e Copenaghen. Storia che possiamo dire essersi analogamente ripetuta quest’anno. La squadra di Allegri si trovava infatti in un girone abbordabile, con PSG, Benfica e Maccabi Haifa, ma nonostante ciò, giocando un bruttissimo calcio, non è riuscita a ottenere il pass per gli ottavi, arrivando terza e retrocedendo così in Europa League. La squadra zebrata, come affermato dal suo stesso tecnico, ha ora l’obbiettivo di provare a vincere questa competizione, che sarebbe importantissima anche perché permetterebbe ai bianconeri di qualificarsi alla Champions, da prima della fascia, cosa chi in campionato sembra ormai un miraggio dopo i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. L’avversario dei bianconeri, questa sera, sarà il Nantes di Antoine Kombouaré, ex allenatore e giocatore del PSG, che si è qualificato alla competizione non per la sua posizione finale nella scorsa Ligue 1, 9° posto, ma bensì perché i gialloverdi hanno vinto la Coppa di Francia ottenendo così un posto in Europa. Per altri dati e statistiche sul match andate a rivedere Europa League, verso la finale della Puskas Arena | Il cammino delle italiane

Le probabili formazioni di Juventus-Nantes

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. All. Kombouaré

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile per gli abbonati di Dazn, Sky Go e per coloro che hanno Now TV con il ticket ‘Sport’. Inoltre il match verrà trasmesso anche gratuitamente in streaming su TV8.