La Roma crea, il Salisburgo segna. Finisce 1-0 l’andata dei Play Off

Grande occasione per Abraham

Inizia il Play Off di Europa League tra Salisburgo e Roma. Parte decisamente meglio la squadra di casa, che nei primi 10 minuti cerca 5 volte la conclusione, ma senza trovare lo specchio ddella porta. Okafor è una spina nel fianco per la difesa giallorossa, i suoi movimenti sono sempre un pericolo. Passano i minuti e la Roma trova le contro misure, trovando al 24° un paio di colpi di testa interessanti, ma controllati dal portiere. La più grande occasione del primo tempo è proprio della Roma: al 43° Cristante scavalca tutta la difesa con un lancio per Abraham che controlla il pallone, non serve Stephan El Shaarawy che era completamente solo, e scarica un tiro violento che il portiere e il difensore rientrato, in qualche modo riescono a salvare.

Roma pericolosa su calcio d’angolo ma non basta.

La ripresa parte con un cambio nella Roma: fuori Dybala e dentro Celik. Al 55° solita ripartenza di Okafor che scarica al limite per Capaldo che scarica verso la porta di Rui Patricio ma una doppia deviazione fa finire il pallone fuori di poco. Partita che scorre senza nessun pericolo ne da una parte e neanche dall’alltra, al 70° Pellegrini da corner trova Cristante sul primo palo che scheggia la parte bassa del palo esterno. Mourinho prova a fare qualcosa con i cambi, inserendo Belotti e il rìentrante Wijnaldum. Proprio Belotti, sempre su calcio d’angolo, su una sponda di Smalling, devia il pallone a pochi metri dalla porta trovando un grande riflesso di Kohn. Ma a passare in vantaggio è il Salisburgo che al 89° su cross dalla sinistra di Pavlovic trova Capaldo che si inserisce e insacca di testa alle spalle di Rui Patricio. Finisce quindi 1-0 per il Salisburgo l’andata.

TABELLINO

RB SALISBURGO: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic (37′ st Gloukh); Fernando (15′ st Adamu), Okafor (37′ st Koita). A disposizione: Walke, Stajskal, Van der Brempt, Onguene, Baidoo, Kjaergaard, Sesko, Forson, Bernardo. Allenatore: Matthias Jaissle.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala (1′ st Celik), Pellegrini (29′ st Wijnaldum); Abraham (29′ st Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Diego Llorente, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Volpato. Allenatore: Josè Mourinho.

Reti: 43′ st Capaldo

Ammonizioni: 40′ st Pavlovic, 41′ st Koita, 47′ st Ibanez

Recupero: due minuti nel primo tempo, quattro minuti nel secondo tempo