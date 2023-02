Lazio, attenzione ai diffidati: ecco chi potrebbe saltare il ritorno

Lazio, Romagnoli evita il rischio

La Lazio, stasera alle 21:00, esordirà in Conference League affrontando il Cluj. Nonostante la retrocessione dall’Europa League, per la Lazio rimane il problema diffidati. Sarri, però, ha bisogno di conferme e di vittorie, e domani sarà una gara fondamentale anche per il gruppo. Il tecnico toscano sa studiare queste partite, perciò ci si aspetta di uscire dall’Olimpico, con i tre punti.

Lazio, Romagnoli e Patric i diffidati

Il numero 13 della Lazio, Alessio Romagnoli, eviterà il pensiero della diffida a causa del brutto infortunio rimediato in allenamento. L’altro giocatore, invece, è Patric che dovrà stare molto attento, visto che il Cluj è una squadra molto rapida palla al piede.