Lazio-Cluj, nel segno di Immobile: ora il ritorno

Lazio-Cluj, basta il capitano biancoceleste

Esordio complicato per la Lazio di Sarri, che comincia subito il match in salita con l’espulsione di Patric a 15 minuti dall’inizio del match. I biancocelesti sprecano delle occasioni nitide, la più eclatante quella di MIlinkovic-Savic a tu per tu con Scuffet. La Lazio spinge fino a trovare il gol alla fine del primo tempo, un grande gol di Ciro Immobile permette ai biancocelesti di andare a riposo sull’ 1 a 0. Nella ripresa la trama è sempre la stessa.

Poche le occasioni nella ripresa con Sarri che toglie Hysaj e Immobile per Pedro e Marusic. C’è spazio poi anche per Cancellieri con i biancocelesti che però non chiudono la gara. Appuntamento al 23 febbraio in quel di Cluj per gli uomini di Sarri.

IL TABELLINO:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj(16′ st Marusic); Milinkovic, Marcos Antonio(17′ Gila), Vecino; Felipe Anderson(36’st Cancellieri), Immobile(16’st Pedro), Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Magro, Provedel, Marusic, Gila, Pellegrini, Cataldi, Basic, Luis Alberto, Cancellieri, Pedro, Bertini. Allenatore: Sarri.

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Yuri Matias, Burca, Camora; Deac(1’st Petrila), Boateng(1’st Cvek), Muhar(16’st Hoban), Krasniqi; Yeboah(37’st Janga), Birligea(16’st Malele).A disposizione: Balgradean, Billong, Malele, Petrila, Tiru, Hoban, Janga, Kolinger, Bordeianu, Cvek, Braun, Fica. Allenatore: Petrescu.

Reti: 45 4′ pt Immobile (L)

Calci d’angolo: Lazio-Cluj 6-5

Ammonizioni:Zaccagni (L); Boateng(C); Milinkovic-Savic(L); Yuri(C); Hysaj(L); Hoban(C)

Espulsioni: Patric(L)