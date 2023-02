Lazio-Cluj, probabili formazioni e dove vederla

Statistiche e dati sul match

La partita di questa sera tra la Lazio e il Cluj, il cui nome completo è CFR 1907 Cluj, sarà il terzo scontro nella storia tra le due squadre. Il tabellino dice la situazione è di perfetta parità: le due squadre hanno infatti vinto una partita a testa e pareggiato la restante. La squadra di Maurizio Sarri, questa sera, ospiterà il club rumeno all’Olimpico, dove la Lazio non ha mai perso nelle ultime 7 sfide europee (3 vittorie e 4 pareggi). Il Cluj di Dan Petrescu ha invece dei dati piuttosto negativi in trasferta, visto che nelle ultime 16 partite europee giocate, le vittorie sono state solamente 2, con 5 sconfitte e 9 pareggi. Per quanto riguarda i singoli, i biancocelesti possono vantare di un Felipe Anderson in forma straordinaria, visto che il brasiliano ha finora preso parte a ben 30 azioni che si sono poi concluse con un tiro in porta, nella fase a gironi dell’Europa League, dov’era la squadra capitolina prima di retrocedere in Conference a fine girone. In quanto ad occasioni da gol su azione, solamente Cauly del Ludogorets ha fatto meglio dell’ex West Ham, (17 a 15). Il Cluj, invece, ha tra i pali l’italiano Simone Scuffet, che nei gironi di Conference, ha realizzato la seconda percentuale di parate più alta (82.1%), dopo Omri Glazer, portiere dell’Hapoel Be’er Sheva (82.8%).

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj

LAZIO (4-3-3):Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLUJ (4-2-3-1):Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N.Boateng; Yeboah, Deac, Roger; Janga. All. Petrescu

Dove vederla in tv

Il match sarà visibile su Dazn e Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV.