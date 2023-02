Mourinho non ci sta: “Abbiamo dominato. Ecco come sta Dybala”

Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Salisburgo. Queste le sue parole:

Questo è il calcio, a questi livelli bisogna fare gol.

“Hai ragione. Abbiamo dominato la partita, sempre avuto il controllo. Partita tranquilla per Rui Patricio. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili, ci manca un rigore netto nel primo tempo. Siamo stati sfortunati anche con il cambio di arbitro. Prendere gol così è ingiusto, ma questo è il calcio”.

Anche con il Napoli era successo.

“Bisogna mettere la palla dentro, quando non accade c’è questo rischio. Noi sappiamo chi siamo e le nostre qualità. Quando la mia squadra dà tutto non dirò mai niente di negativo”.

Come sta Dybala?

“Non lo so, ma ha detto che non poteva giocare il secondo tempo. Potrebbe essere un infortunio oppure si è fermato precauzionalmente, non lo so. Senza Dybala ho spostato El Shaarawy in attacco perché ci serviva dinamismo. Poi ho messo Belotti al posto di Abraham. Quando abbiamo preso gol però non c’era più niente da fare”.