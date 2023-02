Raspadori fermo ai box

Brutte notizie per il Napoli e per Raspadori, “gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”. Sassuolo e Champions out per l’attaccante, le condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.