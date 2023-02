Roma, vinta la causa contro New Balance | I dettagli

Roma, i giallorossi non vestiranno più New Balance dal 2024

La Roma non vestirà più New Balance dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta Ansa, i giallorossi avrebbero vinto la causa contro la ditta di abbigliamento americana. Infatti, New Balance avrebbe citato il club giallorosso sulla base di un possibile clausola sul rinnovo automatico dell’accordo che terminerà a giugno. New Balance si è appellata ad una prelazione che avrebbe garantito agli americani di essere lo sponsor tecnico dei giallorossi nella prossima stagione. La prelazione richiesta da New Balance prevedeva che, di fronte di un terzo competitor, agli americani, sarebbe bastato pareggiare l’offerta.

Roma, Adidas prossimo sponsor tecnico

Nella giornata di ieri, l’Arbitro unico ha affermato che la ragione pende dalla parte dal club giallorosso e che, quest’ultimo, avrebbe rispettato la clausola di rescissione. L’organo ha, inoltre, rigettato la richiesta presentata da New Balance riguardante inibizione della nuova sottoscrizione contrattuale del club giallorosso con Adidas. Dunque, la Roma vestirà Adidas a partire dalla prossima stagione.