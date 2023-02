Salisburgo-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Dati e informazioni sulla partita

Per la Roma il cammino nelle fasi ad eliminazione dell’Europa League inizia subito con davanti un avversario molto forte ed impavido come il Salisburgo. Il club austriaco è una squadra di livello europeo, e ciò lo dimostra sia il fatto che si trova agli ottavi della seconda competizione europea più importante perché è retrocessa dalla Champions League, in un girone con Chelsea, Milan e Dinamo Zagabria, non sfigurando; ma anche perché il club di proprietà della Red Bull è un vivaio di talenti straordinari, basti pensare ad Haaland, ceduto poi al Borussia Dortmund, oppure all’attuale crack Okaford. La squadra di José Mourinho, che ieri ha completato l’ultimo allenamento in vista della partita, giocherà in Austria quest’oggi, alla Red Bull Arena, per poi risfidare il Salisburgo, il 23, all’Olimpico, come dice il regolamento dell’Europa League. Quest’ultimo prevede che il ritorno degli ottavi si disputi in casa della squadra arrivata seconda nei gironi. A dirigere la gara sarà l’arbitro svedese Glenn Nyberg, che ha già diretto una partita dei giallorossi, precisamente il match dell’anno scorso contro la CSKA Sofia, partita finita 5-1 per la squadra capitolina.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Roma

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibañez, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Sucic; Adamu, Okafor. All. Jaissle

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa da Dazn e da Sky alle ore 21:00, sui canali Sky Go e Now TV. La sfida sarà inoltre visibile in diretta streaming su TV8.