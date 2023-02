Solo pari allo Stadium per la Juventus | Ora servirà solo vincere

Pari per la Juventus contro il Nantes, tutto rimandato al ritorno

Solo pari per i bianconeri all’Allianz Stadium di Torino. La Juve attacca, ma è sfortunata e non segna (traversa-palo di Chiesa e traversa da calcio d’angolo di Di Maria). Apre Dusan Vlahovic per la Juventus, pareggia Ludovic Blas per il Nantes. Finisce 1-1 e tutto rimandato a giovedì prossimo, dove i bianconeri si giocheranno tutto in Francia allo Stade de la Beaujoire. Rimane sospetto un rigore non dato ai bianconeri all’ultimo minuto.

Juventus-Nantes, risultato e tabellino

Reti: 13′ Vlahovic (J), 60′ Blas (N)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli (64′ Kostic), Paredes (64′ Locatelli), Rabiot, De Sciglio(73′ Cuadrado); Di Maria (73′ Soule), Vlahovic (86′ Kean). A disp.: Pinsoglio, Crespi, Locatelli, Cuadrado, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Rugani, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Centonze, Pallois (82′ Corchia), Castelletto, Chivella (76′ Mollet); Sissoko, Moutoussamy; Blas, Girotto, Coco (76′ Simon); Mosfafa Mohamed (76′ Traoré). A disp.: Descamps, Petric, Guessand, Doucet, Corchia, Mollet, Simon, Diaz, Traore. All. Kombouaré.