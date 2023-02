Wanda Nara su un sito per adulti | La decisione della showgirl argentina

Wanda Nara testimonial di un sito per adulti?

Per Wanda Nara arriva la proposta indecente, la showgirl argentina prossima testimonial di un sito per adulti? La proposta all’argentina arrivata in particolare dalla piattaforma DivasPlay. E parlando dell’argomento la showgirl ex lady Icardi ha fatto chiarezza: “Mi hanno offerto di essere la loro testimonial mondiale“, ha spiegato Wanda Nara. “Oggi i miei impegni attuali però me lo impediscono“. La showgirl argentina non ha comunque chiuso le porte ad una futura collaborazione: “Continueremo a parlarne più avanti. Adesso sono concentrata sulla conduzione, su una pellicola per famiglie che richiede molto tempo e sull’esclusiva in alcune cose“. Niente svolta hot dunque, almeno per il momento. I fan di Wanda dovranno aspettare…