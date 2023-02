Calciomercato Inter, il difensore centrale nel mirino: arriva dalla Serie A

Calciomercato Inter, occasione Becao per giugno

Continua la ricerca del difensore per Piero Ausilio e Beppe Marotta. La dirigenza nerazzurra sta sondando diversi nomi per sostituire il partente Milan Skriniar, promesso sposo del PSG. Nelle scorse settimane sono stati accostati ai nerazzurri diversi difensori, tra cui Pavard e Scalvini. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero cogliere l’occasione Rodrigo Becao. Infatti, il centrale dell’Udinese si sta facendo notare per le grandi prestazioni nell’ottima stagione del club friulano.

Becao, occasione ghiotta per la dirigenza nerazzura

Rodrigo Becao sarebbe una grande occasione per il club nerazzurro. Tra i pro di un possibile ingaggio del difensore brasiliano ci sarebbe il non proibitivo ingaggio e cartellino. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe da far fronte al fattore contro, ovvero, la mancata militanza in un grande club e la nulla esperienza in campo internazionale del difensore.