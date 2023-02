Calciomercato Inter, Marotta ha le idee chiare: nuovo rinforzo per Inzaghi

Calciomercato Inter, Esposito come Carboni

In casa Inter si torna a pensare al mercato e alle cose da fare in vista della prossima stagione. E proprio La Gazzetta dello Sport ha parlato di un nuovo calciatore per Inzaghi: “Nell’1-1 in Youth League di dieci giorni fa è stato lui a segnare – ed era ancora a secco -, mentre in campionato è reduce da una tripletta con la fascia da capitano al braccio che porta la striscia a 7 reti nelle ultime 8 partite dopo aver esultato una sola volta nelle prime 11 giornate. Francesco è più fisico di Sebastiano, una vera prima punta di quasi un metro e 90 che ha meno dinamismo ma più gol nell’inventario. Certo, manca il vero impatto con il calcio dei grandi per valutazioni più calibrate, ma il talento non manca, anzi. A proposito: dalla prossima estate potrebbe seguire le orme di Valentin Carboni (il più piccolo di un’altra dinastia), che ora è impegnato fisso con Simone Inzaghi salvo qualche apparizione con l’Under 19 per farsi il fiato. Il futuro sta diventando presente”.