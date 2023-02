Calciomercato Inter, Marotta prepara il colpo in uscita| Ecco di chi si tratta

Inter, alcuni atteggiamenti di Brozovic non sono piaciuti

Oltre la partenza di Skriniar, un nuovo giocatore è stato messo sul mercato: il centrocampista croato Marcelo Brozovic. La società neroazzurra ha bisogno di fare cassa, e questa era una cosa certa, quindi qualche nome illustre in uscita ci doveva essere, e quello di Brozovic non è solo in questa ottica, ma alla dirigenza non sono piaciuti alcuni atteggiamenti pre e post mondiale, e soprattutto non è piaciuto il modo in cui ha gestito il suo infortunio. Quindi nonostante la sua età, 30 anni, il calciatore ha tanti estimatori all’estero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Quindi l’Inter 2023-24 molto probabilmente sarà priva anche del croato.