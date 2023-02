Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per il terzino | I dettagli

Calciomercato Juventus, Fresneda nel mirino dello Newscastle

Ivan Fresneda, terzino 18enne del Real Valloidoil, è da tempo, ormai, in cima alla lista degli obiettivi della dirigenza bianconera. La Juventus cerca sostituiti di livello per sostituire i possibili partenti Cuadrado e Alex Sandro. Il terzino fa gola a diverse big che avrebbero posato gli occhi sul giovane talento. Su tutti gli inglesi del Newcastle.

Fresneda, il Newcastle ad una condizione

Come riporta Football Insider, il club inglese vede il giovane talento spagnolo come rinforzo per il futuro. Ciononostante, il giocatore vestirebbe la maglia del Newcastle ad una sola condizione: qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto conferma la fonte, il passaggio in Champions degli inglesi porterebbe lo spagnolo a vestire la maglia bianconera. Tuttavia, l’altra bianconera, la Juventus, attende e osserva l’evolversi della questione.