Calciomercato Juventus, l’attaccante potrebbe partire| La situazione

Calciomercato Juvntus, servono 30 milioni per Kean

In questo momento il futuro di Moise Kean è in bilico: come riportato da Calciomercato.com, la Juventus ha esercitato il riscatto del calciatore dall’Everton per 28 milioni di euro, ma ciò non vuol dire che resterà al 100%. Infatti il rendimento in questa stagione sicuramente non è dei migliori, solo 6 reti in 28 presenze fino ad ora. Anche il calciatore gradirebbe andare a giocare in maniera più “libera” dal punto di vista mentale. Il suo agente Alessandro Lucci ha ora il compito di portare offerte importati alla dirigenza bianconera, che non è disposta a trattare per una cifra sotto i 30 milioni di euro.