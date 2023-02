Calciomercato Juventus, l’ex calciatore attacca Pogba: “Io l’avrei già mandato via”

Calciomercato Juventus, Orlando: “Quando guadagni certe cifre perdi la testa”

Ospite di calciomercato.it, l’ex calciatore Massimo Orlando ha parlato così di Paul Pogba: “Io personalmente l’avrei già mandato via, ma infatti non posso fare il dirigente perché sono molto netto e sono rimasto alla mentalità degli anni ’90. Prendi Pogba, l’operazione a parametro zero può essere giusta, ma ha un problema al ginocchio. Tu come società devi imporre l’operazione, non può decidere il ragazzo perché va avanti da sei mesi. Se fosse stato intelligente nella gestione, avrebbe fatto un’operazione che intanto gli dava la possibilità di andare ai Mondiali e poi sarebbe stato a disposizione”.

Poi continua: “Io credo che non abbia più voglia di giocare a calcio. Mi sembra più predisposto ad altre situazioni, il primo Pogba della Juventus probabilmente non lo vedremo più. Anche al Manchester negli ultimi anni ha saltato tante partite, al di là dei problemi fisici non è più quel Pogba di un tempo. Quando guadagni così tanto e non hai qualcuno che ti gestisce, perdi un po’ la testa”.