Calciomercato Juventus, sirene turche per Di Maria | I dettagli

Calciomercato Juventus, Di Maria seguito dal Galatasaray

Sirene turche per Angel Di Maria. L’attaccante bianconero è in scadenza a giugno. Tuttavia, la Juventus sarebbe indecisa sul rinnovo del classe 1988 argentino. Di Maria si sta dimostrando uomo chiave al centro del progetto di Allegri e con dalle ultime prestazioni sembra essere in grande spolvero. Secondo diverse indiscrezioni il campione del mondo vorrebbe giocare ancora un anno in Europa, prima di tornare nel suo Rosario Central. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Galatasaray vorrebbe portare in Turchia il “Fideo”.

Di Maria, futuro tra Europa e Rosario

L’obiettivo dell’argentino sarebbe quello di giocare ancora una stagione nel grande calcio europeo. Il Galatasaray offrirebbe una grande occasione per l’argentino. Infatti, il club turco ha portato a termine una serie di grandi operazioni di mercato (Icardi, Mertens e Zaniolo su tutte) facendo emergere un progetto ambizioso e interessante. Tuttavia, bisogna attendere la posizione del club bianconero che attende di conoscere gli esiti delle vicende giudiziarie per risolvere i problemi legati a rinnovi e mercato. L’argentino attende di conoscere il suo futuro.