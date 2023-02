Calciomercato Roma, Pinto prova ad evitare un nuovo caso Mkhitaryan

Calciomercato Roma, tarda ad arrivare il rinnovo di Smalling

Come ormai è a conoscenza di tutti il contratto di Smalling scade a giugno 2023, ma nel suo contratto è presente una clausola che gli consente una volta giocate la metà delle partita stagionali, di rinnovare il contratto in autonomia fino al 2024. Rinnovo che però tarda ad arrivare, e questo preoccupa e non poco la società giallorossa, anche perché le voci che vorrebbero Smalling verso Milano, sponda Inter, si fanno sempre più insistenti. Per questo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto cercherà di far rinnovare il prima possibile il calciatore per evitare di far scoppiare un nuovo caso Mkhitaryan.