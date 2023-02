Clamorosa offerta per il Manchester United| Il retroscena

Dal Qatar arriva l’offerta ufficiale

Il Qatar vuole diventare sempre più presente nel mondo del calcio europeo. E quale modo migliore se non quello di acquisire uno dei club di Premier League con più storia: il Manchester United. L’offerta ufficiale arriva da Jassim bin Hamad Al Thani, presidente della Banca del Qatar QIB. Lui stesso in un comunicato ha specificato di voler comprare il 100% del club: “L’offerta sarà interamente priva di debiti attraverso la Nine Two Foundation, che cercherà di investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e nelle infrastrutture. L’obiettivo è che il Manchester United Football Club sia rinomato per la sua eccellenza nel calcio e visto come il più grande club di calcio del mondo. Ulteriori dettagli sull’offerta saranno svelati se e quando il processo di offerta si svilupperà”.