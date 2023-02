Il Venezia impone il pari al Pisa All’Arena finisce 1-1

Il Venezia avrebbe meritato la vittoria contro il Pisa

Un ottimo Venezia impone il pareggio al Pisa, i lagunari avrebbero meritato la vittoria per gioco ed occasioni da rete create, i nerazzuri si sono visti solo nella ripresa. Pass ain vantaggio il venezia con Candela che al volo in diagonale batte Nicolas, poi Pojanpalo si fa annullare un rigore per un doppio tocco. Il Pisa pareggia su rigore nella ripresa con Gliozzi, anche se nella prima occasione Joronen lo para, ma l’arbitro lo fa ripetere.

Il tabellino

Pisa-Venezia 1-1

PISA: Nicolas; Calabresi (61′ Esteves), Hermannsson, Rus, Beruatto; Tourè, Nagy (46′ Marin), Gargiulo (46′ Moreo); Morutan, Sibilli (76′ M. Tramoni); Gliozzi. A disp. Guadagno, Caracciolo, Torregrossa, Mastinu, Zuelli, Masucci, De Vitis, L. Tramoni. All. Luca D’Angelo

VENEZIA: Joronen; Hristov, Carboni, Svoboda; Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson (89′ Busio), Zampano; Pohjanpalo (76′ Novakovich), Pierini (76′ Johnsen). A disp. Maenpaa, Oliveira, Neri, Ciervo, Cheryshev, Andersen, Busato, Milanese, Beghetto. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Daniele Paterna della sezione di Teramo

RETI: 17′ Candela, 75′ Gliozzi (rig.)

AMMONITI: Nagy, Nicolas, Svoboda, Jajalo, Carboni, Tessman. Ammonito il tecnico Vanoli per proteste

NOTE: Recupero 2′ pt, 5′ st.