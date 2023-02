Lazio, è tornato il Ciro Immobile dei record

Ritorno al gol per Immobile

Grazie a Immobile la Lazio batte il Cluj

Finalmente è tornato al gol Ciro Immobile e non è un caso se proprio quando lui torna a sorridere si torna alla vittoria. Una vittoria sofferta quella arrivata contro il Cluj, dovuta alla inferiorità numerica per tutta la partita, ma una vittoria che riconsegna totalmente a Maurizio Sarri il suo attaccante. Immobile non entrava nei marcatori dal 4 gennaio contro il Lecce, ma all’Olimpico addirittura da Ottobre contro lo Sturm Graz.

Segna ovunque Ciro Immobile

Grazie al gol messo a segno ieri sera, l’attaccante biancoceleste ha segnato almeno un gol in tute le competizioni che ha giocato fino ad ora con la Lazio: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League, Europa League e Conference League. Tutto questo non può che far sorridere tutto il mondo Lazio dopo un momento di appannamento.