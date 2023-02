Lazio, Pedro fa 700 presenze in carriera

700 presenza in carriera per l'attaccante spagnolo

Lazio, Pedro festeggia le 700 presenze con una vittoria

Tra i protagonisti della Lazio di Sarri c’è Pedro Rodriguez. Il calciatore spagnolo, nell’incontro di Conference League contro il Cluj di ieri sera, ha raggiunto quota 700 presenze in carriera. Al termine della partita, l’attaccante, ha festeggiato la vittoria e il traguardo con un post su Instagram in cui scrive: “Molto felice di raggiungere le 𝟕𝟎𝟎 partite ufficiali con una grande vittoria da SQUADRA!!! Continuiamo così”. Un segnale forte per la Lazio di Sarri che può contare su tutta l’esperienza e la classe del campione spagnolo.

Pedro, i numeri di una carriera straordinaria

Le 700 presenze sono l’ennesimo traguardo raggiunto da Pedro. Tra i trofei più importanti vinti dallo spagnolo c’è sicuramente la Coppa del Mondo conquistata con Spagna nel 2010, in Sudafrica, e l’Europeo vinto in Ucraina e Polonia nel 2012, proprio ai danni dell’Italia di Prandelli. Numerose le coppe europee vinte dallo spagnolo. Durante il periodo al Barcellona ha conquistato ben tre volte la Champions League, tre Supercoppe Europee, due Mondiali per club, oltre alle cinque Liga, Coppa di Spagna (tre) e Supercoppa di Spagna (quattro). Al Chelsea ha vinto una Premier, una Europa League, proprio sotto la guida del suo attuale allenatore Maurizio Sarri e una F.A. Cup. Pedro ha disputato: 321 partite con il Barcellona (99 reti), 206 con il Chelsea (43 reti), 40 con la Roma (6 reti), 68 con la Lazio (15 reti) e 65 con la Spagna (17 reti). La Lazio conta anche su Pedro per conquistare un titolo in Italia e la Conference League, una competizione europea che manca nel palmares dello spagnolo.