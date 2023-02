Maignan torna in gruppo, obiettivo Tottenham

Il Milan recupera Maignan, finalmente aggiungerebbe qualsiasi tifoso rossonero. Il portierone pronto a metter minuti nelle gambe nelle prossime sfide di campionato con un unico vero obiettivo nella testa, giocare titolare contro il Tottenham in Coppa. Una buona notizia per Pioli e per i tifosi milanisti.