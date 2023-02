Milan, per la Champions e non solo Shevchenko è fiducioso

Sheva :” Il Milan ha la chance di qualificarsi ai quarti”

Chi se non Andriy Shevchenko può analizzare il risultato ed il momento in Champions League del MIlan. Intervenuto ai microfoni dl Corriere della Sera ha espresso la sua opinione sul risultato ottenuto contro il Tottenham e della possibilità di passare il turno: “Deve avere coraggio e pensare partita dopo partita. Considerato il risultato dell’andata ha la chance di qualificarsi ai quarti. Vero è che le inglesi in casa giocano con altri ritmi, però la squadra di Pioli può farcela”.

Sheva su Leao: “Spero che resti”

A poi anche espresso il proprio parere sulla situazione contrattuale di Rafael Leao: “Spero che resti. Il Milan è la piazza ideale per crescere gradualmente: l’anno scorso ha vinto lo scudetto, quest’anno si sta mettendo in mostra in Champions. Mi piacerebbe che firmasse il rinnovo“