Milan, Pioli: “L’affetto dei tifosi non è mai mancato. Ibra sta migliorando”

Stefano Pioli ha parlato alle 14.30 nella consueta conferenza stampa di vigilia della partita tra Monza e Milan. Ecco le parole del tecnico:

La squadra ha sempre dato tutto e non ha mai tradito i tifosi?

“Assolutamente sì. Questa è la forza del nostro ambiente. L‘affetto dei tifosi non è mai mancato e questo ci fa restare fiduciosi per il futuro”.

Come sta il Milan?

“Arriviamo da due buone partite e dobbiamo a fare bene anche domani. Il prossimo risultato dirà come sta la squadra. Arriviamo da una settimana positiva, dobbiamo fare il massimo anche domani per vincere”.

Leao può fare il centravanti come ha detto Berlusconi?

“Io sono sempre d’accordo con Berlusconi“.

Come ha visto la squadra?

“Tutti vivono i risultati con pancia, noi dobbiamo essere impermeabili sia alle critiche che agli elogi eccessivi. È il campionato che di dà la possibilità concreta di giocare la Champions anche l’anno prossimo. Ho visto le cose che volevo vedere”.

Che Monza troverete domani?

“Vanno fatti i complimenti a Palladino per il lavoro che sta facendo. Dovremo stare attenti domani. All’andata il risultato è stato largo, ma per me è stata una gara difficile. Noi dobbiamo giocare con fiducia: è una occasione che va sfruttata e per fare tanti punti. Massimo rispetto per una squadra che gioca bene”.

Come stanno Tomori, Bennacer e Vrankcx?

“Tomori ci sarà. Bennacer no e non ci sarà nemmeno Calabria per un problema ad un muscolo dell’anca. Vranckx è pronto, sta facendo bene”.

In chi ha visto gli occhi della tigre?

“Nessuno in particolare, ma tutti. Siamo pronti per domani”.

Cosa ci dice di Thiaw e della sua crescita?

“Io non scopro talenti, lo fa la società. Io li faccio giocare quando li vedo pronti. Ha ottime qualità, ha tutto per diventare un difensore molto forte”.

Come mai Bennacer si è fermato ancora?

“Ha ancora qualche fastidio e quindi non ha senso rischiarlo. Mi auguro sia pronto per l’Atalanta“.

Come sta Ibra?

“La sua condizione sta migliorando. Anche domani sarà a disposizione”

Domani Origi può giocare titolare?

“Giroud sta facendo bene. Origi è pronto, vediamo che scelte farò per domani”.

Con il Tottenham è nato un nuovo Milan?

“Stiamo facendo bene, ma possiamo cambiare senza problemi. Dipende da come vedrò la squadra. Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli. Non so quanto andremo avanti così, domani sicuramente continueremo su questa strada”.

In cosa deve migliorare Saelemakers? Messias può fare quel ruolo?

“Saelemakers deve stare attento a non farsi prendere alle spalle in fase difensiva. In Belgio giocava da quinto, quindi può farlo. Così come Messias, entrambi ci possono dare qualcosa di importante nell’uno contro uno”.

Come sta vedendo De Ketelaere?

“La nostra forza è il gruppo, tutto si aiutano. Leao, Tonali e Kalulu hanno vissuto momenti simili e quindi il sostegno a Charles è importante. Sono sicuro che ci darà delle soddisfazioni”.

In cosa dovrete essere più bravi domani?

“In entrambe le fasi. Dobbiamo metterli in difficoltà e dietro dovremo essere compatti e attenti”.

In rosa c’è un vice Bennacer?

“Contro il Tottenham mi hanno soddisfatto molto i due mediani. Nella fase di costruzione dobbiamo fare meglio, ma sono soddisfatto di Krunic. Appena rientrerà Bennacer avremo un’opzione in più”.

Come giudica il momento del Milan?

“Purtroppo o per fortuna le situazioni cambiano velocemente. Una sconfitta ti può buttare già, mentre una vittoria cambia tutto. Ho visto una squadra vogliosa di fare bene anche domani”.

Il Monza è una squadra adatta a giocare contro le big?

“Gioca bene, quindi domani servirà una prestazione di alto livello e grande determinazione. Nelle ultime due partite abbiamo vinto oltre il 60% di contrasti, dovremo fare bene in questo senso anche domani”.

Cosa pensa delle parole di supporto di Leao a De Ketelaere?

“La voglia di aiutarsi non è mai mancata. Nei momenti difficili, avere qualcuno vicino che ti aiuta e ti dà consigli è importante, soprattutto per ragazzi così giovani”.