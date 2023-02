Perisic spaventa il Milan: “A Londra sarà tutto diverso. E su Conte..”

Perisic: “Il Milan ha fatto bene ma..”

Ivan Perisic aspetta il Milan. L’ex calciatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport aspettando con trepidazione la sfida di Champions di ritorno con i rossoneri visto che ormai per il calciatore è sempre un derby. “Sapevamo che col Milan sarebbe stata una partita tosta davanti a 80mila persone. Il Milan ha fatto bene, ma il ritorno a Londra sarà tutto diverso. Non abbiamo dimostrato il nostro valore, ci è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri, speriamo di riscattarci. Conte? Tutti sanno bene come lavora. Era forte da giocatore e adesso è forte anche come allenatore. Ho imparato tanto da lui, abbiamo vinto lo scudetto, qualcosa di fantastico che non dimenticherò mai. Ora dobbiamo provare a vincere più partite possibili in Premier”.