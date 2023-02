Roma, allarme rientrato: sospiro di sollievo per Mourinho

Roma, per Dybala solo sovraccarico

Attimi di paura per Mourinho, staff e tifosi che a fine primo tempo hanno visto Dybala lasciare il campo per infortunio. L’immagine che rimane negli occhi è quella del campione argentino, che nel secondo tempo ha seguito il match dalla panchina, ma con una vistosa fasciatura. Il tutto ha fatto pensare ad una lesione muscolare, ma gli esami strumentali hanno evidenziato altro.

Roma, Dybala in dubbio per il Verona

Gli esami strumentali, come dicevamo, non hanno evidenziato lesione muscolari, ma troppo sovraccarico sulla coscia destra. Il calciatore della Roma verrà monitorato in questi giorni dove svolgerà degli esercizi specifici, e sarà valutato per un eventuale convocazione.