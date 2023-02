Roma, preoccupano le condizioni di Dybala

Dybala, condizioni da valutare per domenica

Al termine del primo tempo della partita di Europa League contro il Salisburgo, Mourinho ha chiamato in panchina Paulo Dybala. L’argentino,da quello che si apprende dalle parole del tecnico a fine partita, ha sentito un fastidio fisico e non è stato voluto rischiare di peggiorare la situazione. Successivamente arriva un primo responso: sovraccarico al flessore sinistro. Ora le sue condizioni sono da valutare per la partita contro il Verona di domenica sera all’Olimpico.