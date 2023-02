Spal: Pepito Rossi is back

Dopo l’esperienza ferrarese della scorsa stagione, nella quale ha realizzato 3 reti decisive per il raggiungimento degli obiettivi del Club nelle 14 partite giocate in Serie B, l’attaccante italo americano classe 1987, torna a vestire la maglia biancazzurra anche nella presente stagione sportiva.

Cresciuto nelle giovanili del Parma, Rossi si trasferisce al Manchester United nell’estate del 2004 ed il 15 ottobre 2005 esordisce con i Red Devils nel match contro il Sunderland, realizzando al debutto in Premier League anche la sua prima rete nella massima divisione inglese.

Nel 2006 passa al Newcastle United che lascia a gennaio 2007 per tornare a vestire la casacca gialloblu del Parma con il quale realizza 9 gol nelle 19 partite del girone di ritorno della Serie A 2006/2007.

L’anno seguente si trasferisce al Villareal con cui colleziona 192 presenze ed 82 reti in cinque stagioni, partecipando a due edizioni della Champions League e altrettante dell’Europa League, competizione quest’ultima in cui nel 2010/2011 è risultato il secondo miglior marcatore con 11 gol in 14 apparizioni.