Al Milan basta Messias: seconda vittoria consecutiva per i rossoneri di Pioli

Arrivano tre punti importantissimi in chiave Champions League per il Milan di Pioli, che supera il Monza di Berlusconi e Galliani grazie alla rete di Messias al 31′. I rossoneri avevano già colpito un palo al 19′ con Messias. Tante le occasioni nella ripresa da entrambe le parti prima con Theo Hernandez e poi con Ciurria e Petagna. Il secondo tempo finisce con un’altra clamorosa opportunità per De Ketelaere che però spreca.

Il tabellino:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (dal 24′ st Gytkjaer), Marí, Izzo; Birindelli (dal 13′ st Carboni), Rovella (dal 24′ st Sensi), Pessina, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari; Petagna (dal 13′ st Machin). A disposizione: Cragno, Sorrentino; Antov, Caldirola, Donati; Barberis, Colpani, Ranocchia,Valoti; D’Alessandro. Allenatore: Palladino.

MILAN (3-4-3): Tătărușanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (dal 18′ st Saelemaekers), Tonali, Krunić (dal 38′ st Bakayoko), Hernández; Díaz (dal 18′ st De Keteleare), Origi (dal 18′ st Giroud), Leão (dal 34′ st Rebic). A disposizione: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

Reti: al 32′ Messias

Ammonizioni: Marlon, Krunic, Birindelli, Birindelli, Machin, Thiaw

Recupero: 2′ nel primo tempo e 5′ nella ripresa