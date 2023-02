Calciomercato Inter, tante lo occasioni per i nerazzurri Marotta tenta il triplo acquisto

Calciomercato Inter, i possibili colpi per giugno

Beppe Marotta torna alla carica. Il ds dell’Inter accelera le sue manovre, provando a chiudere qualche occasione a parametro zero. Marotta su questo è un vero e proprio mastro, dove ha scovato tanti talenti e rinforzato formazioni. Ora è uno di quei momenti in cui serve trovare l’occasione low cost e metterla a segno.

Inter, tre colpi per giugno

Non essendoci le condizioni per poter investire, Marotta dovrà procurarsi un tesoretto per fare mercato ed inoltre cogliere occasioni a parametro zero, come quella di Mhkitaryan e Calhanoglu. Nel mirino del ds nerazzurro ci sono tre nomi importanti che aiuterebbero molto la rosa di Inzaghi, e si parla di Smalling, Soyuncu e Pereyra.