Calciomercato Inter, Marotta ha già deciso le prossime cessioni | I nomi

Calciomercato Inter, Marotta ha le idee chiare: in arrivo 60 milioni

In casa Inter tornano a farsi sentire i problemi di bilancio visto che i nerazzurri deve rientrare di molti milioni e potrebbero esserci un paio di cessioni eccellenti. Questo il piano fatto da Marotta: “L’attivo di almeno 60 milioni di euro da raggiungere entro il prossimo 30 giugno è stato fissato proprio con questo scopo. Ed è già chiaro che, per tagliare il traguardo, sarà obbligatoria una cessione pesante. Tanto che, in questo senso, una scelta sarebbe già stata fatta: sacrificare Dumfries”, questo quanto scritto da “Il Corriere dello Sport” che rimarca come l’Inter chiederà 50 mln di euro per il cartellino dell’olandese.