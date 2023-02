Calciomercato Juventus, l’attaccate verso il riscattato

Calciomercato Juventus, Milik verso il riscatto dal Marsiglia

In questa prima parte della stagione della Juventus, tra problemi societari, risultati che arrivano a scaglioni, i tanti infortuni, c’è una buona notizia: Arkadiusz Milik. Il polacco arrivato in estate dal Marsiglia, con tanti scetticismi da parte dei tifosi, ha saputo ricambiare la fiducia della società facndosi trovare pronto e disponibile quando è stato chiamato in causa. Complice l’infortunio di Vlahovic, Milik ha disputato 23 presenze, segnando 8 gol. Il calciatore ora è infortunato ma prossimo al rientro e la dirigenza sta inizando a pensare al riscatto con il Marsiglia. L’accordo con il Marsiglia prevedere il riscatto a 7 milioni, con 2 milioni che sono di bonus.