Calciomercato Juventus, occhi sul centrale serbo | I dettagli

Calciomercato Juventus, Pavlovic nel mirino

La Juventus dovrà guardare al futuro. La sessione di calciomercato estiva che verrà, sarà per i bianconeri una sorta di punto zero da dove ricominciare. Tanti “senatori” andranno via e tanti altri verranno venduti per la ricostruzione che ha come solide basi i giovani, come Miretti, Fagioli e Chiesa. Sono solo alcuni nomi dei giovani su cui i bianconeri faranno affidamento, ciò che mancherà si cercherà di averlo nel momento in cui aprirà il calciomercato. Uno di questi è Pavlovic.

Juventus, Pavlovic per il futuro

Il centrale difensivo è da tempo seguito dai bianconeri per assicurarsi di aver trovato una possibile pedina per il futuro. Cherubini ha avvitato i contatti con il Salisburgo per cercare di anticipare la concorrenza e, attualmente, il giocatore è valutato intorno ai 15mln di euro.