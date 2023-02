Calciomercato Lazio, ecco il vice-Immobile: arriva dalla Bundes

Calciomercato Lazio, Tare blocca l’attaccante per giugno

Finalmente arriva la svolta sul vice-Immobile. Il ds della Lazio, Igli Tare, mette a segno un altro colpo e questa volta è il tanto atteso attaccante. Maurizio Sarri da tempo chiedeva un sostituto in attacco, per far riposare il bomber biancoceleste. Il tecnico toscano dovrà tenere botta fino a giugno, dopodiche, potrà abbracciare il nuovo acquisto.

Lazio, Sallai vice-Immobile

Il talento ungherese è stato bloccato da Igli Tare che lo prendere definitivamente a giungo. Operazione da 15mln di euro, investimento importante per i biancocelesti, che si aspettano un giocatore pronto. L’attaccante del Friburgo può ricoprire anche il ruolo di esterno destro, vista la sua agilità.