Calciomercato Milan, non è finita per Zaniolo | Le ultime

Zaniolo resta nel mirino del Milan per giugno

Calciomercato Milan, rossoneri ancora interessati a Zaniolo

Il Milan si appresta a scendere in campo contro il Monza, ma per i rossoneri il tema calciomercato è sempre aperto, con il primo nome sulla lista di Maldini e Massara che riconduce a Nicolò Zaniolo. Il trequartista azzurro resta infatti il principale obiettivo di mercato della dirigenza milanese.

Mercato Milan, appuntamento a fine stagione con Zaniolo

Come riporta calciomercato.com, prima di partire per la Turchia, Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, aveva scambiato qualche messaggio con l’ex giallorosso ringraziandolo per aver atteso il Milan, rifiutando l’offerta del Bournemouth dalla Premier. I due si sono dati appuntamento a giugno quando il club rossonero valuterà con attenzione se pagare la clausola da 35 milioni presente nel contratto con il Galatasaray.