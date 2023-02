Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante: Maldini prepara 35 milioni

Calciomercato Milan, l’attacco è troppo vecchio

Per il Milan ci sono tanti pensieri all’orizzonte, infatti, il club rossonero dovrà, come prima cosa, svecchiare la rosa. Il reparto da cui bisognerà partire è l’attacco che sicuramente non potrà più contare su Ibrahimovic e su uno stanco Giroud, per non parlare di Rebic che conosce l’infermeria a memoria. Rimane la grana Leao che, a quanto pare, tutti gli indizi lo vedono lontano da Milano.

Milan, Okafor per il futuro

Maldini si è mosso subito alla ricerca di un’attaccante giovane ma con margini di crescita notevoli. Il profilo migliore che i rossoneri stanno seguendo è quello di Okafor, attaccante classe 2000, del Salisburgo che al momento viene valutato non meno di 35mln di euro.