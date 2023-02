Le probabili formazioni Chelsea-Southampton

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Cucurella, Thiago Silva, Koulibaly, James; Loftus-Cheek, Fernandez; Mudryk, Joao Felix, Ziyech; Havertz. All. Potter.

Southampton (4-2-3-1): Bazunu; Bree, Bednarek, Salisu, Perraud; Alcaraz, Lavia; Maitland-Niles, Ward Prowse, Sulemana; Onuachu. All. Selles

Dove vederla in tv

La partita, che avrà inizio alle ore 16:00, sarà visibile in diretta tv Sky Sport Football e in diretta streaming Now Tv e Sky Go.