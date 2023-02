Juventus, rimpianto per il centrocampista: l’argentino non convince

Juventus, Paredes non verrà confermato

Il centrocampista, attualmente alla Juventus, Leandro Paredes, non ha convinto la dirigenza bianconera e, con ogni probabilità, tornerà al PSG. Il Campione del Mondo non è riuscito ad esprimersi al meglio nelle file bianconere, mancando spesso l’appuntamento con la bella prestazione. Ora la valutazione sembra esser stata presa, da parte della dirigenza juventina, ovvero quella di non riscattare il giocatore.

Juventus, rimpianto Rovella

Con l’investimento di Paredes, la Juventus ha dovuto lasciar partire giovani talenti come Rovella. Il giovane talento sta cambiando le sorti del Monza, prendendosi sempre di più le chiavi del centrocampo. E pensare che Allegri aveva il regista in casa…