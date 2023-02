Lazio, prima in una speciale classifica| Ecco di cosa si tratta

Lazio, i tuoi giocatori sono i più fedeli

In uno studio particolare da parte di TicketGum.com ha deciso di misurare il livello di fedeltà dei calciatori verso i club di appartenenza. Ormai si sa, il calcio viene comandato dai soldi: si accettano proposte con contratti più alti, ed è abituale ormai vedere calciatori partire per cifre sopra i 100 milioni di euro( fino a qualche anno fa era impensabile). Nonostante questo ci sono ancora calciatori che amano la maglia che indossano, ed è il caso della Lazio. Infatti i biancocelesti hanno i calciatori più fedeli della storia della Serie A con una media di permanenza di circa 38,3 mesi a calciatore. Completano il podio italiano il Sassuolo (35) e l’Atalanta a pari merito con il Napoli (33,5). Quinta la Juventus (33). Per quanta riguarda gli altri campionati sono in cima alle graduatorie il Manchester United (54,4), il Bayern Monaco (45,7) e l’Athletic Bilbao che ha la media di permanenza più alta d’Europa (57,2).