Milan, oggi il ritorno in campo di Ibrahimovic

Probabile minutaggio per lo svedese

Finalmente oggi si potrebbe rivedere in campo Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese non gioca una gare ufficiale dal 22 Maggio 2022, la partita che ha consegnato lo scudetto al Milan contro il Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il ritorno in panchina contro Torino in campionato e Tottenham in Champions League, mister Pioli potrebbe far riassaporare il campo a Ibra. Certamente non può partire titolare ma con molta probabilità il calciatore 41enne potrà giocare gli ultimi minuti del match contro il Monza, dando sicuramente il suo contributo alla gara dei rossoneri.