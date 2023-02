Monza-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Monza-Milan, Pioli suona la carica

I rossoneri tornano in campo ed affronteranno l’ottimo Monza di Palladino. Il Milan viene dalla bella vittoria in Champions League , contro il Tottenham, e proverà a mantenere in ritmo anche in campionato. I biancorossi continuano a stupire tutta la Serie A. Se ci fermassimo un momento a vedere la classifica noteremmo che il Monza è a soli 7 punti da una possibile zona Europa.

Monza-Milan, le probabili formazioni

Monza, 3-4-1-2: Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina; Petagna, Caprari.

Milan, 3-4-1-2: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Origi.