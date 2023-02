Newcastle-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

Newcastle-Liverpool, Kloop vuole un cambio di marcia

Il Newcastle sta dimostrando che in casa ha un vero e proprio fortino, subendo nell’ultimo anno solo 6 gol. Il Liverpool, visto la bella vittoria contro l’Everton, cercherà in ogni modo di portarsi i tre punti a casa, in un campo tutt’altro che semplice.

Newcastle-Liverpool, le probabili formazioni

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Almiron, Longstaff, Joelinton; Saint-Maximin, Isak, Gordon.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Gakpo.