Le probabili formazioni di Newcastle-Liverpool

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; Almiron, Willock, Bruno Guimaraes; Joelinton, Wilson, Saint-Maximin. All. Howe

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Gakpo. All. Klopp

Dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Football; sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming su Now TV e Sky Go.